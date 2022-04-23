افتتاح موسم الصيد الجديد ببحيرة البردويل فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

افتتح اليوم رسميا موسم صيد الأسماك الجديد لهذا العام ببحيرة البردويل فى شمال سيناء ، أحد أهم وأكبر بحيرات مصر انتاجا للأسماك.

وأعلنت إدارة بحيرة البردويل عن إنطلاق الموسم ورحلات الصيد داخل البحيرة وفقا للإجراءات المتبعة .

تعد بحيرة البردويل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشمال سيناء من أهم مصادر إنتاج الأسماك فى مصر واحد أهم مواقع كنوزها الحيوية فى مجال الإنتاج السمكى لنجاح موسم الصيد .

وقال المهندس سامى سليمان الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أن بحيرة البردويل يعمل بها 1228مركب صيد ، وهى من انقى بحيرات العالم ومساحتها 165 ألف فدان ويوجد بها جزء كبير مياة ضحلة لم يستغل وتتميز البردويل بالبيئة الطبيعية والجودة العالية لجميع أنواع الأسماك والتى تصدر لدول الاتحاد الأوروبى سابقا ، كما تعتبر البردويل الشريان الرئيسى لاقتصاد شمال سيناء .

وأضاف أن البحيرة تحظى باهتمام القيادة السياسية من خلال مشروع تطوير بحيرة البردويل فى إطار المخطط العام لتطوير جميع البحيرات المصرية والمشروعات العملاقة .

تشير البيانات الرسمية للبحيرة الصادرة عن إدارة بحيرة البردويل ، أن طولها 90 كيلو متر ويتراوح عرضها بين كيلو متر إلى 20 كيلو متر، مساحتها 165 ألف فدان، ملاصقة للبحر الأبيض المتوسط ، من جهة الشمال ويفصلها عن البحر شريط ضيق يتراوح مابين 200 إلى 1000 متر خليط من الرمال غير المتجانسة مخلوط بالأصداف.

ويخدم حركة الصيد والصيادين 3 مراسى استقبال الإنتاج وهى مرسى " التلول ومرسى اغزيوان ومرسى النصر، ويعد " اغزيوان " اكبر المراسى واهمها بينما يعمل فى البحيرة ، 1228 مركب، وتقدم 6 جمعيات اسماك خدماتها للصيادين وهى جمعية العريش ، جمعية السلام وجمعية 6 اكتوبر وجمعية الساحل وجمعية البردويل وجمعية سيناء ، تمثل هذه الجمعيات الصيادين فى البحيرة .



