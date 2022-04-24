تنفيذي الغربية يطلق اسم حمدي الكنيسي على إحدى مدارس طنطا

الغربية مصطفى عادل

وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى مع الرصد المستمر لحالات التعدى على الأراضى الزراعية والتعامل معها بكل حزم.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندى السكرتير العام ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس.

ووافق المجلس على الطلب المقدم للمجلس بشأن إطلاق اسم الإعلامى المرحوم حمدى الكنيسى على مدرسة شبرا النملة الابتدائية والتابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد يوسف مغاورى على مدرسة عزبة الخزان للتعليم الأساسى بقرية سامول مركز المحلة الكبرى.

وفى السياق ذاته وافق المجلس على طلب التبرع بقطعتى أرض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطتى رفع بقريتى مصطفى درويش وراغب الحديثة والتابعتان للوحدة المحلية بالشهيدى مركز المحلة الكبرى، كما وافق المجلس مبدئيا على قبول التبرع بعدد 11 قطعة أرض بمركز زفتى لإنشاء محطات صرف صحى عليها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ( تفهنا العزب، حانوت، الغريب وسنبو الكبرى).