اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 04:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تقرير: إزالة 89 مخالفة على المجارى المائية فى البحيرة وأسيوط

الأحد، 24 أبريل 2022 03:00 ص
تقرير: إزالة 89 مخالفة على المجارى المائية فى البحيرة وأسيوط إزالة تعديات - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية حملة لإزالة التعديات نفذت خلالها 89 قرار إزالة للتعديات الموجودة على المجارى فى محافظتى" البحيرة - أسيوط".
 
أوضح تقرير الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى المختلفة لإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث.
 
وكانت الحكومة قد أطلقت حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيسعبدالفتاحالسيسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلينمنجميع أطيافالمجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.
 
كما تم اعداد وثيقة لحماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة،  لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهرالنيلوحظرالتعدى على حرمه، حيث أكدت على أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبىوسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.

وزارة الرى

المجارى المائية

النيل

نهر النيل

التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطهير المجاري المائية ونقل المخلفات للمقالب العمومية بكفر الشيخ

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:28 م

إزالة 162 مخالفة على المجارى المائية فى 6 محافظات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:00 ص

لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها فى حصر الكميات

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:35 م

إزالة 5 حالات تعد على أملاك الرى والمجارى المائية بمركز المراغة فى سوهاج

الخميس، 07 أبريل 2022 11:13 ص

إزالة 76 مخالفة على المجارى المائية فى 5 محافظات

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:21 ص

الدولة تواصل مواجهة التعديات على الأراضى.. إزالة 175 حالة تعد على الزراعات وتحرير 1834 محضرا بالمنوفية.. وإزالة 28 مخالفة على المجارى المائية فى أسيوط.. وضبط 1290 حالة ببنى سويف و2699 أخرى بالمنيا.. صور

السبت، 02 أبريل 2022 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة