تعرف على الشوارع التى تم رصفها فى ملوى بالمنيا ضمن الخطة الاستثمارية

المنيا – حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع عددا من أسماء الشوارع والطرق التى تم رصفها بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022، هذا إلى جانب رصف شارع 26 بشرق المحطة والتى تبدأ من المزلقان حتى جسر طراد النيل بحي شرق مدينة ملوي

وتمكنت وحدة الرصف من الانتهاء من رصف عدد من الشوارع بالمركز هى شوارع المعهد الديني وعباس العقاد بتفرعاته وش مجمع الكنائس بتفرعاته، بحي شـمال المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع (محمود خليفة بتفرعاته انتهاءً بالمصرف البحري)، بحي غـرب المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع، شارع الازهار، و ش المطاحن، وش بورسعيد، و ش شكري، بحي شـرق المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف بشارع المصرف القبلي أمام المساكن بحي جنوب المدينة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير حركة المرورية.