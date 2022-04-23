مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة مع جرار زراعي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 3 اخرين تم نقلهم الى المستشفى لالقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة، تم ازالة آثار الحادث وجار العرض على النياية لمباشرة التحقيق فى الواقعة.