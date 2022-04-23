اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

السبت، 23 أبريل 2022 01:07 م
مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة مع جرار زراعي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 3 اخرين تم نقلهم الى المستشفى لالقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة، تم ازالة آثار الحادث وجار العرض على النياية لمباشرة التحقيق فى الواقعة.


حادث طريق

ادارة المرور

حوادث طرق

الطريق الصحراوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة