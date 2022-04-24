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ترقب لإعلان النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية فور إغلاق صناديق الجولة الثانية

الأحد، 24 أبريل 2022 07:46 م
ترقب لإعلان النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية فور إغلاق صناديق الجولة الثانية لوبان وماكرون
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاز نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك حالة من الترقب لإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية فور إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية.

وتوجه الناخبون الفرنسيون للادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية ليختاروا بين منح المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون خمس سنوات أخرى على سدّة الرئاسة، أو إعطاء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الفرصة لتحلّ مكانه، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتواجه لوبان معركة صعبة، وقد منحت استطلاعات الرأي خصمها اتقدماً بفارق 10 نقاط في سباق الرئاسة، ويحتاج كلّ منهما إلى جذب أصوات الناخبين الذين صوتوا للمرشحين الآخرين في الجولة الأولى.

وحصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي ما يقرب من 9.9 مليون صوت من إجمالي أصوات الناخبين في الجولة الأولي، بواقع 27.8% متفوقاً علي منافسته، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي حصدت علي 8.1 مليون صوت، بواقع 23.1% من الأصوات.

ويتنافس ماكرون ولوبان في جولة الإعادة للمرة الثانية علي التوالي، حيث سبق أن خاضا السباق نفسه في الانتخابات الماضية قبل 5 سنوات ، والتي انتهت بفوز ماكرون في ذلك الحين.


فرنسا

لوبان

انتخابات الرئاسه الفرنسيه

ماكرون

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