تحرير 45 محضرا تموينيا فى حملة رقابية لضبط الأسواق بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة بعدة مناطق بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية.

وتأتي هذه الحملات فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية وخاصة فى شهر رمضان الكريم و بمناسبة اعياد شم النسيم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 45 محضرا متنوعا، منها 12 محضر عدم الإعلان عن أسعار وكذلك 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية و3 محاضر سلع مجهولة المصدر ومحضرين للذبح خارج السلخانة ومحضر غش تجاري ومحضرين عدم الإعلان عن مخزن.

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير محضرين خبر ناقص الوزن و3 محاضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و4 محاضر لعدم إعطاء بون ومحضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

كما تم ضبط طن ملح مجهول المصدر ونصف طن أرز مجهول المصدر و85 كيلو زيت مجهول المصدر و250 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المضبوطات بالحملات



جانب من الحملات



جانب من المضبوطات