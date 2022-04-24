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تحديد 4 يونيو موعد انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والجدول خلال ساعات

الأحد، 24 أبريل 2022 09:00 ص
تحديد 4 يونيو موعد انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والجدول خلال ساعات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، خلال الساعات القادمة عقب اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وعلم "اليوم السابع" أنه قد تحدد يوم السبت 4 يونيو القادم. 

 
الجدير بالذكر أنه واصل قطاع المعاهد الأزهرية، استعداداته لامتحانات الثانوية الأزهرية، حيث عقد مؤخرا مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ورشة عمل لإعداد الاختبارات بأنواعها بقطاع المعاهد الأزهرية. 
 
الورشة عقدت فى إطار تبني قطاع المعاهد الأزهرية أحدث الأساليب العالمية في عمليات التقييم والتقويم وبناء الاختبارات بشتى أنواعها وبالأخص كيفية بناء بنوك الأسئلة، وبناء على الشراكة القائمة بين الأزهر الشريف ممثلاً في قطاع المعاهد الأزهرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضر عددًا من مستشاري المواد التعليمية المختلفة بكافة التخصصات؛ ورشة العمل حول مراحل العمل في كيفية بناء بنك أسئلة لكل مادة دراسية؛ تمهيدًا لإعداد  اختبارات المواد الدراسية المختلفة؛ حيث حاضر بالورشة الدكتور خالد محمد الأستاذ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمتخصص في تصميم الاختبارات، وشملت الورشة مراحل إعداد الاختبارات؛ وهي خمس مراحل كالتالي: المرحلة الأولى: تأليف الأسئلة وصياغتها، ومراجعتها، وحفظها في بنك الأسئلة، المرحلة الثانية: إعداد الاختبارات، المرحلة الثالثة: تطبيق الاختبارات وتقديمها، المرحلة الرابعة: تصحيح الاختبارات.
 

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

جدول امتحانات الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

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