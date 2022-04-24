بيطري كفر الشيخ: تحصين 221 ألف رأس ماشية وضبط لحوم وفسيخ غير صالح للاستهلاك

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 221 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإشراف الدكتور محمد السيد ابراهيم بشار، مديرعام الطب البيطري بكفر الشيخ.

كما تشهد قرى محافظة كفر الشيخ قوافل علاجية، وحملات الرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

كما تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من ضبط 100كيلو أسماك مملحه غير صالحه للإستخدام الأدمي بعدد من محال بيع الفسيخ، كما ضبطت 80 كيلو لحوم مجمدة غير صالحه للإستخدام الأدمي,

وقال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية تمكنت من تحصين 221ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكداً أنه تم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ل" اليوم السابع" شاركت في حملات التحصيل 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تابعت أعمال الترقيم والتحصين، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





حملات لتحصين الماشية





ترقيم الماشية بكفر الشيخ