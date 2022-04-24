انخفاض الأسعار بنسبة 50% بسوق الخضروات والفاكهة الجملة فى الشرقية.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، من داخل أكبر سوق لبيع الخضار والفواكه بأسعار الجملة بالشرقية.

وقال عبد العزيز الجندى صاحب محلات لبيع الخضار والفواكه بسوق " أبو شرة " بأسعار الجملة، إن الأسعار انخفضت بنسبة فاقت الـ 50% ويباع اليوم كيلو الفلفل بسعر 4 جنيهات ويقوم التاجر بوضع هامش ربح له وبيعه للمستهلك بسعر 7 جنيهات والذى كان سعره تخطى الـ25 جنيها قطاعى أيضا بلغ سعر كيلو الطماطم بالجملة 12 جنيها، وكيلو الباذنجان بـ 3 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ4 جنيهات وكيلو الخيار 5 جنيهات وكيلو البرتقال 5.5 جنيه وكيلو الاناناس بـ 10 جنيهات.

وأضاف أن الأسعار فى طريقها للانخفاض وأن الخير سيعم أرجاء مصر بإذن الله.

وقال عدد من تجار القطاعى إنه كلما انخفضت الأسعار أقبل الأهالى على شراء السلع بعكس أنه عند ارتفاعها تعرض الأهالى عن الشراء إلا بكميات بسيطة جدا، ودعا الجميع الله أن يعم الخير والرخاء على المصريين.