اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية تقترح إصلاحات جديدة لتعزيز الأسواق عبر الإنترنت

الأحد، 24 أبريل 2022 09:00 ص
المفوضية الأوروبية تقترح إصلاحات جديدة لتعزيز الأسواق عبر الإنترنت الفضاء الالكترونى
كتب : أحمد علوى

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اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحات جديدة و"طموحة" للفضاء الرقمي، ومجموعة شاملة من القواعد الجديدة لجميع الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والأسواق عبر الإنترنت، وغيرها من المنصات عبر الإنترنت التي تعمل داخل الاتحاد الأوروبي.
 
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن القيم الأوروبية تدخل في قلب هذه المقترحات، التي تهدف إلى حماية قواعد المستهلكين وحقوقهم الأساسية على الإنترنت بشكل أفضل، وستؤدي إلى أسواق رقمية أكثر عدلاً وانفتاحًا للجميع . 
 
وأضافت: "كما سيعمل كتاب القواعد الحديث عبر السوق الموحدة على تعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية وسيزود المستخدمين بخدمات جديدة وأفضل وموثوق بها عبر الإنترنت. وسيدعم أيضًا توسيع نطاق المنصات الأصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة، مما يوفر لهم سهولة الوصول إلى العملاء عبر السوق الموحدة بأكملها مع خفض تكاليف الامتثال، علاوة على ذلك، ستحظر المقترحات الجديدة الشروط غير العادلة التي تفرضها المنصات عبر الإنترنت".
 

اوروبا

المفوضية الأوروبية

الفضاء الرقمى

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