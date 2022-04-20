صعود بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط مؤشرات الكويت

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشرات بورصة الكويت ، وتصدر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، البورصات المرتفعة بنسبة 1.21% رابحًا 162.97 نقطة ليغلق عند مستوى 13668.54 نقطة، أعقبه مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.937% رابحًا 92.52 نقطة ليغلق عند مستوى 9962.75 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.21% رابحًا 162.97 نقطة ليغلق عند مستوى 13668.54 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.64% خاسرًا 154 نقطة ليغلق عند مستوى 23934.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.2 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 5.04%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.13%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.98%، ثم قطاعي المرافق العامة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.38%، 1.37%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%.

وقفز 72 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سهل" بنسبة 30%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 5.8%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 5.41%، وتراجع 125 سهمًا على رأسها سهم "وقت اللياقة" بنسبة 5.93%، ثم سهم "تشب" بنسبة 3.93%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 785.1 مليون ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.937% رابحًا 92.52 نقطة ليغلق عند مستوى 9962.75 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.838 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 288.9 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 11 ألف صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري الاستهلاكي بنسبة 2.16%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 1.60%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.48%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 1.64%، 1.12%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.97%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 14.99%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 4.71%، ثم سهم "مجموعة أيه أي جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 3.8%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 3.95%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 2.92%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 2.76%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 333.3 مليون درهم.



بورصة دبي وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحًا 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3648.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 348 مليون سهم محققة ما قيمته 604.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 10304 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.1%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، وأخيرًا التأمين بنسبة 0.1%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 15%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 12.82%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي للاستثمارات بنسبة 4.18%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.83%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.4 مليون ورقة بقيمة 142.4 مليون درهم.



بورصة البحرين وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحًا 2.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2095.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 23.92% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.67%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 12% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.05%، 0.49%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.6% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.07%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.18%، وهبطت أسهم سوليدرتي البحرين، بنك البحرين الإسلامي، بنك البحرين والكويت بنسبة 8.47%، 2.5%، 0.4%، على التوالي.



بورصة الكويت فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرًا 15.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8273.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسرًا 11.31 نقطة ليغلق عند مستوى 9171.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% خاسرًا 25.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6427.39 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47% رابحًا 31.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6710.42 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 241.9 مليون سهم بقيمة 74.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.2 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.91%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.19%، 0.11%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.02%.

0.4%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، 0.16%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الطاقة، الاتصالات، المنافع، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، 0.98%، 0.45%، 0.42%، على التوالي.