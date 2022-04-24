الطماطم والجوافة بـ10 جنيهات والبرتقال بـ5.. جولة فى أسواق أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

أجرى اليوم السابع تقريرا تلفزيونيا داخل أسواق مدينة أسوان، للتعرف على معدلات أسعار الخضر والفاكهة والانواع المطروحة فى الأسواق.

وشهدت الأسواق تنوع وزيادة كبيرة في المعروضات وواصلت أغلب أصناف الخضروات تراجعها وتراوح سعر الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات حسب الجودة والبطاطس بين 4 إلى 6 جنيهات، والبصل الأبيض بين 2 إلى 3 جنيه والكوسة بين 5 إلى 6 جنيهات.

فيما تراوحت أسعار الخيار ما بين 5 جنيهات و6 جنيهات والفلفل الأخضر كيلو ونصف بـ 10 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه.

وتابع اليوم السابع جولته داخل أسواق مدينة أسوان، لمتابعة الأسعار وتغيراتها.

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا لجميع الأصناف فى الأسوق، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الباعة فى الأسواق، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظًا مع توافر معروض كبير.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الاستقرار الملحوظ فى أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة أسوان وتفاوت الاسعار من مكان لآخر حسب جودة وأنواع كل صنف من الخضروات أو الفاكهة.

كما جاءت أسعار الفواكه كالتالى 6 جنيهات للبرتقال و10 جنيهات الجوافة و20 جنيها التفاح، و10 جنيهات الفراولة، والموز 10 جنيهات للكيلو، وغيرها من الأسعار الأخرى للخضروات والفاكهة.

وتشهد مختلف أسوان مدينة أسوان وفرة من كافة المعروضات سواء خضراوات أو فاكهة بأسعار فى متناول الجميع.

وتابع اليوم السابع أسعار الخضروات والفاكهة بأنواعها، بعد أن شهدت بعض الخضروات ارتفاعا خلال الأيام الماضية، قبل أن تعود للانخفاض وفى طريقها للاستقرار لتتماشى مع باقى الأصناف الأخرى، وسط إقبال المواطنين على الشراء.

وكانت قد بذلت الدولة جهودا كبيرة فى زيادة المعروض من السلع الاساسية والخضروات والفاكهة و العمل على تخفيض الأسعار لإحداث توازن فى السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر فى أسعار السلع حيث قامت الأجهزة الرقابية بإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

كذلك فتح منافذ بيع مدعمة جديدة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، وتقدم المنافذ السلع بأسعار مخفضة فضلا عن آليات الدولة لضبط الأسعار، وتنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنها فتح المزيد من منافذ البيع التى تقدم السلع للمواطن بأسعار مخفضة.

كما تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك لدورها فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتوازى مع تكثيف الحملات المرورية على الأسواق، والاستمرار فى تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.



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