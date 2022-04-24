السيطرة على حريق فى وحدة سكنية ببورسعيد وإنقاذ سيدة وابنتيها من الموت

بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، من السيطرة على حريق اندلع فى إحدى الوحدات السكنية بنطاق حى الزهور.

سادت حالة من الفزع لدى أهالى مساكن المروة بنطاق حى الزهور بمحافظة بورسعيد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وذلك بعد نشوب حريق هائل فى وحدة سكنية وتصاعد النيران بشكل كثيف.

تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة المقدم هانى المهدى رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من الوصول إلى موقع البلاغ.

ووصلت قوات الحماية المدنية والنيران تتصاعد بكثافة من داخل وحدة سكنية، وسط نداءات من الأهالى بإنقاذ سيدة وابنتيها تحاصرهم النيران داخل الوحدة السكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء للتعامل مع الحريق.

تمكنت القوات من اخراج السيدة وابنتيها من وسط النيران المشتعلة، وتم التعامل بواسطة السيارتين مع ألسنة اللهب، وتم إخماد الحريق، والذى تبين أنه نشب فى الثلاجة بغرفة المطبخ، وكاد أن يمتد إلى باقى الوحدة السكنية والوحدات والعمارات المجاورة.

كان اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد تلقى بلاغًا بالحادث، وأمر بتشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.