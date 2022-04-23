للوقاية.. تعرف على أسباب اندلاع الحرائق فى المخازن لمنع سقوط ضحايا

كتب عبد الرحمن سيد

تندلع حرائق المخازن لعدم دراية المسئولين عنها بقواعد وطرق الوقاية من جحيم النيران، وتخلف وراءها خسائر مادية كبيرة، وتوجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن، ومنها:

- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مباني التخزين، ولا بد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائما بشكل محكم.

- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.

- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرا.

- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.

- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.

وتندلع العديد من الحرائق داخل المخازن في المحافظات بسبب تأثير التوصيلات الكهربائية الخاطئة داخل المنشآت التى تتسبب في نشوب الحرائق المتكررة.