اليوم السابع
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الرئاسة الأوكرانية تدعو لـ"هدنة حقيقية" خلال عيد الفصح فى ماريوبول وفتح ممرات

الأحد، 24 أبريل 2022 10:16 ص
الرئاسة الأوكرانية تدعو لـ"هدنة حقيقية" خلال عيد الفصح فى ماريوبول وفتح ممرات الرئيس الاوكرانى زيلينسكى
كتب محمد عبد العظيم

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دعت الرئاسة الأوكرانية، إلى "هدنة حقيقية" خلال عيد الفصح فى مدينة ماريوبول وفتح ممرات إنسانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكان الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي قد هدد بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا، إذا قتلت روسيا الجنود الأوكرانيون في ماريوبول، وجدد فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفى الدعوة للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأوكرانى، إن ماريوبول تعيش ظروفا صعبة، متابعا : دعونا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة في ماريوبول، مشير إلى إنه إذا أصرت روسيا على إعلان جمهورية خيرسون فلن نواصل المشاركة في المفاوضات.

وتابع الرئيس الأوكراني: نلاحظ سرعة استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لمطالبنا بشأن المساعدات العسكرية.


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