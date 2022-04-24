وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - وقوفها إلى جانب الأشقاء في لبنان في هذا الحادث الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.