تبدأ 11 مايو.. ننشر جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى العام

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول اختبارات نهاية العام للعام الدراسي 2021_2022 لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث

تتم الاختبارات مع ملاحظة:

- تعقد الامتحانات "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية.

- تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

- تلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.