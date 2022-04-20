تبدأ 11 مايو.. ننشر جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول اختبارات نهاية العام للعام الدراسي 2021_2022 لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث
تتم الاختبارات مع ملاحظة:
- تعقد الامتحانات "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية.
- تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.
- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.
- تلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.
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