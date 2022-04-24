التعليم: من يتعرض لمشكلة تقنية بالامتحانات الإلكترونية سيعاد له الاختبار

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى طالب ب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتعرض لمشكلة تقنية أثناء امتحانات نهاية العام الإلكترونية سوف يحرر محضرا ويتم إعادة الامتحان له.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط اختبارات نهاية العام للعام_الدراسي_٢٠٢١_٢٠٢٢ لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تنطلق الامتحانات يومى 11 و 12 مايو المقبل وتتم الاختبارات مع ملاحظة:

- تعقد الامتحانات "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية.

-تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

-تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

-على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

-تلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.