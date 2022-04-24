التعليم: من يتعرض لمشكلة تقنية بالامتحانات الإلكترونية سيعاد له الاختبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتعرض لمشكلة تقنية أثناء امتحانات نهاية العام الإلكترونية سوف يحرر محضرا ويتم إعادة الامتحان له.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط اختبارات نهاية العام للعام_الدراسي_٢٠٢١_٢٠٢٢ لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تنطلق الامتحانات يومى 11 و 12 مايو المقبل وتتم الاختبارات مع ملاحظة:
- تعقد الامتحانات "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية.
-تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.
-تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
-على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.
-تلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.
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