اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 10:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: حوار عن كراسة المفاهيم والتشعيب لطلاب الثانوية لحسم الأمور قريبا

الأحد، 24 أبريل 2022 10:00 ص
التعليم: حوار عن كراسة المفاهيم والتشعيب لطلاب الثانوية لحسم الأمور قريبا وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم عمل حوار عن كراسة المفاهيم لطلاب الثانوية العامة والتشعيب لحسم الأمور وتهيئة فترة هادئة لأبنائنا للتحضير في الثمانية أسابيع القادمة قبل انطلاق الامتحانات فى يونيو المقبل.
 
وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة