التعليم: الطالب بامتحانات الثانوية العامة لن يحتاج للحفظ وسنوفر ما يحتاجه

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب فى امتحانات الثانوية العامة 2022، لن يحمل معه شيئا على الإطلاق وسوف نوفر له ما يحتاجه من الكتب من خلال كتيب يقوم باعداده المختصين الذين وضعوا الامتحان وبالتالي لن يحتاج الطالب لحفظ أى شئ ولن يحتاج إلى البحث في الكتب أو المصادر الرقمية أثناء الامتحان مع ملاحظة أننا لا نطبع كتب مدرسية منذ أعوام للمرحلة الثانوية.

وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.