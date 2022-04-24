التحقيق فى واقعة انفجار أسطوانة كلور بشركة مياه سوهاج وصرف 200 ألف جنيه للمتوفى

سوهاج محمود مقبول

أحال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج واقعة انفجار أسطوانة كلور فارغة والتى نتج عنها وفاة سائق بالشركة وإصابة 6 من بينهم عاملين بنفس الشركة ومواطنين غير عاملين للتحقيق العاجل نظرا لانفجار الأسطوانة وهى فارغة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه طبقا لاجتماع مجلس إدارة الشركة الأخير سوف يم صرف تعويض عاجل لأسرة السائق المتوفى قدره 200 ألف جنيه طبقا للقرارات الأخيرة الصادرة فى هذا الشأن.

ومن جانبه نعى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب بسوهاج السائق المتوفى وتابع حالة المصابين سواء الذين تصرح لهم بالخروج من مستشفى برديس أو الباقين تحت العلاج بالمستشفى الجامعى لحين خروجهم مع توفير كافة وسائل الرعاية الطبية لهم.

لقى سائق مصرعه يعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بينما أصيب 3 أخرين يعملون بنفس الشركة و3 مواطنين من خارج الشركة وذلك على إثر حدوث انفجار أسطوانة كلور فارغة غير مملؤة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برديس وتم نقل المصابين 3 إلى نفس المستشفى و3 إلى مستشفى سوهاج الجامعى من بينهم سيدة حالتهم غير مستقرة بينما تصرح بخروج المصابين الذين دخلوا مستشفى برديس لتحسن حالتهم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بحدوث انفجار لأسطوانة كلور فارغة بمحطة مياه برديس ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوفى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بحدوث انفجار أسطوانة للكلور فارغة بالمحطة مما نتج عنه وفاة سائق وإصابة 6 أشخاص من بينهم سيدة بعضهم من العاملين بالشركة وبعضهم من الأهالى نتيجة استنشاق ما تبقى من غاز الكلور بالأسطوانة تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين إلى مستشفى برديس ومستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم عمل مسح كامل للمنطقة وتم التحفظ على الأسطوانة المنفجرة وجار تحرير المحضر الازم تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.