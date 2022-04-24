اليوم السابع
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البابا تواضروس: نشكر الأطقم الطبية لدورهم الشجاع خلال جائحة كورونا

الأحد، 24 أبريل 2022 01:15 ص
البابا تواضروس: نشكر الأطقم الطبية لدورهم الشجاع خلال جائحة كورونا البابا تواضروس
ماجد تمراز

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وجه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للأطباء والأطقم الطبية وهيئة الإسعاف على مجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها خلال جائحة كورونا ودورهم الشجاع في مواجهة الوباء.
 
ويتواجد الآن آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة فى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد. 
 
وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى: 
 
1- منع حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية. 
 
2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية. 
 
3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية. 
 
4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية. 
 
5- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.
 
6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.

البابا

البابا تواضروس

عيد القيامة

عيد القيامة المجيد

قداس عيد القيامة المجيد

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