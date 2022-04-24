اليوم السابع
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الاستماع لأقوال المصابين فى انقلاب ميكروباص أعلى المحور بالجيزة

الأحد، 24 أبريل 2022 01:19 م
الاستماع لأقوال المصابين فى انقلاب ميكروباص أعلى المحور بالجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور، مما أسفر عن مصرع فتاة، وإصابة 11 شخصا آخرين من مستقلي السيارة، وذكروا أنهم فوجئوا بانفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، مما أسفر عن انقلابها ووقوع الحادث.

وتوصل رجال المباحث لهوية الفتاة المتوفية، وتبين أنها تدعى "أ.س" مقيمة بمنشأة القناطر، وتم استدعاء أفراد أسرتها، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمها لذويها بعد التصريح بالدفن.

كما استمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة الذي أصيب في الحادث، وذكر أنه فوجئ بانفجار إطار السيارة، ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة، لتتعرض السيارة للانقلاب.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة أعلى المحور، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع فتاة  وإصابة 11 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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