اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الإسكندرية تستقبل الباخرة السياحية" star clipper" وعلى متنها 141 سائحا

الأحد، 24 أبريل 2022 02:50 م
الإسكندرية تستقبل الباخرة السياحية" star clipper" وعلى متنها 141 سائحا اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم، باستقبال الباخرة السياحية " star clipper"  التى ترفع علم مالطا والقادمة من ميناء سفاجا، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، والتى تقل على متنها 141 سائحا و61 طاقم السفينة.

وأكد المحافظ، على توفير كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ووجه المحافظ، جميع الجهات المعنية بضرورة ضمان دخول وخروج السائحين من وإلى الإسكندرية بيسر وآمان، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتتطابق الإجراءات مع التوصيات التي تنصح بها الوكالة الأوروبية للأمن البحري EMSA ومنظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية ضمن خطط استئناف الرحلات السياحية.

هذا وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وذلك وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر أن تكمل السفينة رحلتها إلى ميناء رودس باليونان.


اخبار الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

تنشيط السياحة بالإسكندرية

باخرة سياحية

علم مالطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية: إقامة معارض "العيد فرحتنا" لبيع مستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة

الأحد، 24 أبريل 2022 02:13 م

"حماية المنافسة" يعقد ورشة عمل لتدريب موظفى الجهات الحكومية بمحافظة الإسكندرية

الأحد، 24 أبريل 2022 12:50 م

حفلات فنية مميزة فى "ليالى المقامات الروحية" ببيت السنارى بالسيدة زينب

الأحد، 24 أبريل 2022 12:25 م

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

الأحد، 24 أبريل 2022 11:00 ص

مصرع شخص غرقا بترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية والنيابة تصرح بدفنه

الأحد، 24 أبريل 2022 10:56 ص

ميناء الإسكندرية يشهد تداول 2533 حاوية مكافئة خلال 48 ساعة

الأحد، 24 أبريل 2022 10:47 ص

القوى العاملة: تعيين 5164 شابا منهم 216 "قادرون باختلاف" بالإسكندرية

الأحد، 24 أبريل 2022 09:37 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة