الإسكندرية تستقبل الباخرة السياحية" star clipper" وعلى متنها 141 سائحا

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم، باستقبال الباخرة السياحية " star clipper" التى ترفع علم مالطا والقادمة من ميناء سفاجا، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، والتى تقل على متنها 141 سائحا و61 طاقم السفينة.

وأكد المحافظ، على توفير كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ووجه المحافظ، جميع الجهات المعنية بضرورة ضمان دخول وخروج السائحين من وإلى الإسكندرية بيسر وآمان، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتتطابق الإجراءات مع التوصيات التي تنصح بها الوكالة الأوروبية للأمن البحري EMSA ومنظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية ضمن خطط استئناف الرحلات السياحية.

هذا وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وذلك وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر أن تكمل السفينة رحلتها إلى ميناء رودس باليونان.