الأنبا بيمن خلال لقائه بمحافظ قنا: الاحتفال بعيد القيامة رسالة محبة للعالم

صابر سعيد

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك أثناء زيارته لمطرانية قوص، وكان فى استقباله الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، وعدد من رجال الدين المسيحي.

رافق محافظ قنا خلال الزيارة، كل من اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام إبراهيم، مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعقيد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة ة، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، والمقدم محمد صبرى، مدير فرع الأمن الوطنى لقطاع الجنوب، الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الإسكان بقنا، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ووعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور نشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركوننا فرحتنا بأعيادنا، داعياً الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطاً بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقي وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.

وأضاف الداودى، أن اليوم نقدم التهانى بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وبعد أيام سوف نتلقى التهنئة من أشقائنا الأقباط بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو ما يؤكد أن أعيادنا واحدة ، ويعزز وحدة الصف وقوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف التى تتجلى دوما فى أبهى صورها على أرض مصرنا الحبيبة على مر التاريخ .

وأعرب الأنبا بيمن أسقف قوص ونقاده، عن تقديره وامتنانه لما لمسه من محبة المسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لإخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد، وفى مقدمتهم محافظ قنا، ومدير الأمن، والقيادات التنفيذية، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء الشعب المصرى، مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء الخير في نفسه وأسرته ومجتمعه، للمساهمة فى صنع مستقبل أفضل.

ووجه الأنبا بيمن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على جهوده الوطنية المخلصة من أجل إحياء الوطن من جديد، ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم، وتأسيس جمهورية جديدة لتحيا مصر دائما.