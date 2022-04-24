الأمن الأثيوبى يعتقل 34 عنصرا فى حركة الشباب خططوا لهجمات إرهابية

وكالات

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي أنه ألقى القبض على 34 عضوا في حركة الشباب كانوا يستعدون لهجوم إرهابي في أديس أبابا ومناطق مختلفة في البلاد.

وقال الجهاز إنه كان يراقب الهجمات الإرهابية المخطط لها في أديس أبابا وأجزاء أخرى من البلاد منذ بدايتها، وكانت الجماعة تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بمدينة أديس أبابا وأوروميا وإقليم الصومال، وأشار إلى أنهم كانوا في المرحلة الأخيرة من الهجوم عندما تم ضبطهم.

وأكد أن الحركة الإرهابية كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية خلال احتفالات دينية.

ونوه جهاز الأمن الإثيوبي إلى أنه تم الكشف عن مؤامرات وأنشطة الجماعة الإرهابية بعد عمليات رصد وبحث استغرقت وقتا طويلا، مضيفا أن الحكومة تعمل مع أجهزة استخبارات أجنبية للقبض على متورطين آخرين.

وتم القبض على 10 أعضاء من حركة الشباب في ولاية أوروميا، وعلى الـ24 الباقين في أفديرا ودولو وجودي وجيجيجا وشبيلي في إقليم الصومال، وتم العثور على بنادق وذخائر وأسلحة أخرى ووثائق ودفاتر حسابات من منازل المشتبه بهم.