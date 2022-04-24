الأربعاء المقبل .. إعلان نتيجة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في فرنسا رسميا

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ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية رسميا يوم الأربعاء المقبل 27 أبريل الجاري.

وأضافت القناة، أنه من المقرر إقامة مراسم تنصيب رئيس فرنسا الجديد في موعد أقصاه 13 مايو المقبل حيث سيتلو خلال هذا الحفل، رئيس المجلس الدستوري النتائج ويعلنها رسميا، موضحة أن الفرنسيين سيدلون بأصواتهم مرة أخرى بصناديق الاقتراع في 12 و19 يونيو المقبل لانتخاب النواب الجدد.

وأفادت القناة بأن وزارة الداخلية الفرنسية ستعلن ظهر اليوم الأرقام الأولية الخاصة بنسبة مشاركة الناخبين في جولة الإعادة والتي يخشى انخفاضها.