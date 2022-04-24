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ارتفاع طفيف بالحرارة لنهاية الأسبوع.. تعرف على درجات الحرارة حتى الخميس

الأحد، 24 أبريل 2022 05:00 ص
ارتفاع طفيف بالحرارة لنهاية الأسبوع.. تعرف على درجات الحرارة حتى الخميس الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وجنوب سيناء،  معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
وينشر "اليوم السابع"  تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :
 
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 24  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 25  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 22 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة
 

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