اتحاد المصريين بالسعودية يشيد بدور الخارجية المصرية في حادث طريق الهجرة

كتب محمود راغب

أثنى الاتحاد العام للمصريين بالسعودية على الدور الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية متمثلة في القنصلية العامة المصرية بجدة بسرعة التحرك فور علمها لمتابعة حادث تصادم باص خاص بالمعتمرين يقل خمسون معتمرًا من جنسيات مختلفة بسيارة نقل ثقيل (تريلا) ، صباح الجمعة الموافق 22 أبريل 2022 على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المُنورة تحديدًا عند الكيلو 140، حيث أرسلت على الفور القنصلية العامة المصرية بجدة أحد القناصل الدبلوماسيين ومستشارًا قانونيًا ومندوبها بالمدينة المنورة إلى مقر الحادث فور وقوعه ، وتابعت مع الجهات الحكومية السعودية ذات الصلة حالة المصابين وإصدار تصريح دفن المتوفى.

وأفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد بالسعودية أنه نتج عن الحادث وفاة المواطن محمد سعيد إبراهيم السيد إبن محافظة الأسكندرية يبلغ من العمر واحد أربعون عامًا ، وتقوم الآن القنصلية العامة بجدة بإنهاء إجراءات دفنه بمقابر البقيع بالمدينة المنورة ، وإصابة (12) من المصريين وهم :

حسان يوسف - محمد مصطفى - محمد مبارك - عمرو محمد - علي عطية - راجا محمد - علي عبدالحميد - محمد أحمد - أيمن مصطفى - رفيق سعيد - إبراهيم النوري - محمد عبدالله ، منهم (3) حالات مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفى وحالتهم مستقرة ، تراوح أعمار المصابين مابين عشرون عامًا وستون عامًا.

وأختتم حنفي أنه تزامن مع حادث الباص وقع حادث للمهندس سامح إبراهيم عزام وزوجته بسيارته الخاصة أبناء قرية (أم الرزق) محافظة دمياط أدى إلى وفاة الزوجين على الفور ، حيث قامت القنصلية العامة المصرية بجدة بمتابعة إنهاء إجراءات دفن المتوفين في مقابر البقيع بالمدينة المنورة بناءً على رغبة ذويهم ، سائلين الله أن يصبر ذويهم ويجعل قبرهما روضة من رياض الجنة .