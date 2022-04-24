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إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات فرنسا في الضواحي وبعد ساعة من الآن في المدن

الأحد، 24 أبريل 2022 07:19 م
إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات فرنسا في الضواحي وبعد ساعة من الآن في المدن لوبان وماكرون
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية الفرنسية في الضواحي وفي المدن بعد ساعة من الآن.

 

وتوجه الناخبون الفرنسيون للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، ليختاروا بين منح المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون خمس سنوات أخرى على سدّة الرئاسة، أو إعطاء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الفرصة لتحلّ مكانه، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

 

وتواجه لوبان معركة صعبة، وقد منحت استطلاعات الرأي خصمها تقدماً بفارق 10 نقاط في سباق الرئاسة، ويحتاج كلّ منهما إلى جذب أصوات الناخبين الذين صوتوا للمرشحين الآخرين في الجولة الأولى.

 

وحصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي ما يقرب من 9.9 مليون صوت من إجمالي أصوات الناخبين في الجولة الأولي، بواقع 27.8% متفوقاً علي منافسته، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي حصدت علي 8.1 مليون صوت، بواقع 23.1% من الأصوات.

 

ويتنافس ماكرون ولوبان في جولة الإعادة للمرة الثانية علي التوالي، حيث سبق أن خاضا السباق نفسه في الانتخابات الماضية قبل 5 سنوات ، والتي انتهت بفوز ماكرون في ذلك الحين.

 


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