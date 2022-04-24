إعدام 70 ألف طائر بسبب أنفلونزا الطيور فى المكسيك

فاطمة شوقى

رصدت المكسيك تفشيا لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى ah7n3 فى مبنيين تجاريين لإنتاج الدواجن فى ولاية كواهويلا بشمال البلاد وأمرت بذبح 70 ألف طائر للسيطرة عليها، حسبما قالت صحيفة "لا ناثيونال" الارجنتينية.

وقالت الجهات الصحية المسئولة فى المكسيك إن التفشى، الذى أثر على الدجاج المستخدم فى تكاثر الدجاج، تم اكتشافه بعد اختبارات PCR التى أجراها يوم الجمعة ذراع الصحة الغذائية الزراعية، مضيفة أنه هذه سلالة موجودة فى بعض مناطق المكسيك منذ عام 2012.

وأضافت فى بيان "فى الوقت الحالى، يجرى العمل على عزل الفيروس من أجل تأكيد نهائى والمضى قدمًا فى تقديم التقارير المقابلة إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE، لاختصارها باللغة الفرنسية) وإلى الشركاء التجاريين"، مشيرة إلى أن تأثير تفشى المرض على إنتاج الدجاج المحلى ضئيل.

وأدى تفشى إنفلونزا الطيور الشديد فى الولايات المتحدة وفرنسا إلى خفض المعروض العالمى من البيض ورفع أسعار هذا الغذاء الأساسى، بينما تعطل الحرب فى أوكرانيا الشحنات إلى أوروبا والشرق الأوسط.