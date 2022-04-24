مصرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم فى أطفيح

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق بني سويف بدائرة مركز شرطة أطفيح وتم نقلهم الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بطريق بني سويف بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة وموتوسكيل نتج عن الحادث مصرع شخص وجري نقله إلى مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي مستشفي بني سويف لتلقي العلاج اللازم.
أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
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