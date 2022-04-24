إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة فى حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري ببا الفشن أمام قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب دراجة نارية ووقوع مصابين نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

ونقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من جمال ابراهيم ميخائيل 45 سنة مصاب بجروح وكدمات ونجلته مريم 3 سنوات مصابة جروح وكدمات ودوسه حبيب جرجس39 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني تم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف.