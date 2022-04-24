إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى 5 مراكز بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، من إيقاف 3 حالات مباني بحي شمال وحى جنوب المدينة بدون ترخيص، وإزالة حالة تعد على الشارع ببناء سلم بشارع متفرع من أم القرى بحي غـرب المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملات مكبرة لإزالة التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعد بالبناء بمجلس قروي ابوان، و4 حالات بقري جوادة ونزلة أسعد وعناني وحالة تعد بحي غرب المدينة .

وفى مركز ومدينة سمالوط، أزالت الوحدة المحلية حالتي بناء في المهد بقرية كوم اللوف التابعة لمجلس قروي بنى غنى، وإزالة حالة بناء مخالف للقانون إلى مستوى سطح الأرض بقرية الاعتزاز 3 التابعة لمجلس قروى العزيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس من إزالة في المهد لعدد 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية دلجا .

وفى مركز مغاغة، أزالت الوحدة المحلية حالة تعد على أرض زراعية بقرية برطباط وتم الإزالة في المهد .



ازالات



ازالة مخالفات البناء



البناء على الارض الزراعية



حملات ازالة