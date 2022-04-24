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أوبزرفر: ماكرون الأقرب إلى الإليزيه ..ونتيجة الانتخابات فى الثامنة مساء

الأحد، 24 أبريل 2022 09:46 ص
أوبزرفر: ماكرون الأقرب إلى الإليزيه ..ونتيجة الانتخابات فى الثامنة مساء إيمانويل ماكرون ومارين لو بان
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية إن الفرنسيين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية اليوم الأحد لاختيار رئيسهم في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يتنافس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

واعتبرت الصحيفة أن ماكرون هو المرشح الأوفر حظًا للفوز ، لكن سيشكل فترة رئاسته الثانية ومدتها 5 أعوام مدى نجاحه في الحصول على أصوات المترددين وفوزه فوز مقنع.  ويحتاج كل من هو ولوبان إلى إقناع ما يقرب من 50٪ من الناخبين الذين لم يختاروا أيًا منهما في الجولة الأولى من الاقتراع قبل أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن هناك مخاوف من أن مستوى الامتناع عن التصويت وعدد الأشخاص الذين يحتجون على التصويت بإبطال أصواتهم ، كما وعد العديد من أنصار "الرجل الثالث" اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون ، يمكن أن يؤثر على النتيجة.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 7 مساءً هذا المساء في معظم أنحاء فرنسا و 8 مساءً في البلدات والمدن الرئيسية. سيتم الإعلان عن تقدير للنتيجة بناءً على العد من عدد من مراكز الاقتراع المحددة التي تم اختيارها كممثل لفرنسا في الساعة 8 مساءً. في حين أنه مجرد تقدير ، فإنه عادة ما يكون مؤشرًا موثوقًا به لمن ربح ما لم تكن النتيجة قريبة جدا وفي حدود هامش الخطأ.

وبسبب فارق التوقيت ، بدأت أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا التصويت يوم السبت.

وانتهت الحملة الانتخابية رسميًا في منتصف ليل يوم الجمعة عندما توقفت جميع استطلاعات الرأي ومنذ ذلك الحين اضطر المرشحون إلى الابتعاد عن الأنظار.

ويتضمن برنامج ماكرون حدًا أقصى لأسعار الوقود ، وفهرسة معاشات التقاعد ، وزيادة تدريجية في سن التقاعد إلى 65 عامًا. كما قام بحملة من أجل أوروبا أقوى.

بينما وعدت لوبان بتخفيض سن التقاعد من 62 إلى 60 لمن بدأ العمل قبل سن 20 ، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 20٪ إلى 5.5٪ ، وقانون جديد للسماح للمواطنين الفرنسيين بالأولوية في السكن والوظائف والمزايا. وكذلك ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

 

 

 

 

 


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