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أهالى مدينة الخارجة يعثرون على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة تحت شجرة

الأحد، 24 أبريل 2022 12:07 ص
أهالى مدينة الخارجة يعثرون على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة تحت شجرة اسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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عثر عدد من المواطنين فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على طفلة رضيعة ملقاة أسفل شجرة فى حى طريق الداخلة التابع للمدينة وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، السبت، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول رضيعة لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين عثور الأهالي على رضيعة حديثة الولادة أسفل شجرة بحي طريق الداخلة، بمدينة الخارجة، وجرى تسليمها لقسم الشرطة والتي أودعتها حضانة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتكثف مباحث قسم الخارجة، جهودها حاليا للكشف عن مُلابسات الواقعة، والتعرف على أسرة الطفلة، و تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.


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