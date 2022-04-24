أبرزها مجمع خدمات ومجمع زراعى.. حياة كريمة تغير قرية بنى عبيد بأبوقرقاص فى المنيا

تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا عددا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية بنى عبيد التابعة للمركز، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها فى 5 مراكز.

وقال رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

وأضاف أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

ولفت رئيس المدينة قائلا، أن قرية بنى عبيد تشهد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب، سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين، إلى ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعى ومجمع زراعى وانشاء محطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية ابيوها والقرى التابعة.

ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، تنفذ فى 5 مراكز بمحافظة المنيا، هى ديرمواس، وملوى، وابوقرقاص، ومغاغة، والعدوة وتشمل 192 قرية بالإضافة إلى 757 تابع لها بتكلفة حوالى. 23 مليار جنية.