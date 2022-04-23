2000 طربة حشيش فى قبضة الأمن "الشرطة ضبطتها قبل تهريبها فى سيارة أسمنت".. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجري "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر، كشف خلاله تفاصيل قيام رجال المباحث في الإسماعيلية بتوجيه ضربة قوية لتجار المخدرات قبل عيد الفطر المبارك، بضبط 2000 طربة حشيش في سيارة أسمنت أمام كوبري الشهيد أحمد منسي، تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه.

فيما يجري رجال المباحث تحقيقات للوصول إلى المتهمين الرئيسيين في القضية.

البداية عندما تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول، يفيد بنجاح ضباط المباحث في استهداف سيارة نقل محملة بالأسمنت أمام كوبري الشهيد أحمد منسي، تحتوي بداخلها على مواد مخدرة.

العملية قادها ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، وتمكنوا من رصد مخزن سري داخل السيارة، وجرى نصب كمين لها وبتفتيشها تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تجاوزت القيمة المالية للمضبوطات 10 ملايين جنيه.

وتم ضبط سائق السيارة مقيم بدكرنس 40 سنة، فيما يجري رجال المباحث مناقشته وإجراء تحريات مكثفة لكشف تفاصيل القضية والمتهمين الرئيسيين فيها، حيث تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.