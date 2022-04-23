اليوم السابع
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يوسف ورشا وروان وأروى وآية أصوات ذهبية فى التواشيح.. فيديو

السبت، 23 أبريل 2022 12:41 ص
يوسف ورشا وروان وأروى وآية أصوات ذهبية فى التواشيح.. فيديو أصوات ملائكية فى الإنشاد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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التقت عدسة اليوم السابع بـ 5 أصوات متميزة في الإنشاد والتلاوة من قرية عويرة التابعة لمركز كفر الشيخ، حرصوا على  حفظ القرآن الكريم أصغرهم طفلة عمرها 7 سنوات تحفظ نصف القرآن الكريم.

والأطفال هم يوسف أحمد ورشا  وروان عبد الصمد وأروى أشرف وآية أسامة أصوات ذهبية فى التواشيح وبالقراءات الأربع في دولة التلاوة، تميزوا بقراءتهم القرآن الكريم رغم صغر عمرهم.

وأكد حفظة القرآن الكريم، حرصهم على حفظ كتاب الله، واتقنوا التلاوة بفضل مشايخهم بالقرية، وتشجيع أسرهم، الذين وهبوهم ليكونوا في رحاب دولة التلاوة، مشيرة إلى أنهم يجدون الابتهالات والتواشيح والإنشاد ويعشقون مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واشتهرت قرية عويره بمحافظة كفر الشيخ بحرص أهلها تحفيظ أطفالهم القرآن الكريم وتنمية صوتهم وخاصة من يروا فيهم صوت متميز في الإنشاد والتواشيح والتلاوة.

اروى شريف صوت ميتميز في التلاوة بالقراءة الاربع والتواشيح والانشاد
اروى شريف صوت ميتميز في التلاوة بالقراءة الاربع والتواشيح والانشاد

 

اصغر حافظة لعدد من الاجزاء من كتاب الله
اصغر حافظة لعدد من الاجزاء من كتاب الله

 

ايه اسامه صوت متميز في التلاوة
ايه اسامه صوت متميز في التلاوة

 

رشا عبدالصمد حافظة لنصف القرآن
رشا عبدالصمد حافظة لنصف القرآن

 

روان عبدالصمد صوت متميز في التلاوة والتواشيح
روان عبدالصمد صوت متميز في التلاوة والتواشيح

 

صوت مميز في الأذان
صوت مميز في الأذان

 

فاطمه دسوقي
فاطمه دسوقي

 


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الانشاد

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