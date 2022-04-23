اليوم السابع
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وصول المشاركين فى احتفال عيد القيامة للطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة

السبت، 23 أبريل 2022 01:44 م
وصول المشاركين فى احتفال عيد القيامة للطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

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وصل منذ قليل عدد من قيادات الدولة إلى كنيسة الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة للمشاركة فى احتفال الطائفة بعيد القيامة المجيد، والذى بدأ منذ قليل بمجموعة من الترانيم. 
 
وكان من أبرز الحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاعلامي نشأت الديهي ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري. 
 
وخلال السطور التالية ينشر اليوم السابع أبرز فقرات الاحتفال المقام من الساعة الواحدة ظهرا بداية الاحتفال الرسمية الواحدة والنصف استقبال بالكنيسة وترانيم فريق الحياة الأفضل 
 
 *الفقرة*                  *التوقيت*    
 
 
الدخول موكب.          1:25 إلى 1:30
 
 صلاة افتتاحية.        1:30 إلى 1:33
فريق Better life         ١.٣٣ إلى 1:53
 
قراءة كتابية            1:53 إلى 1:56 
 
كلمة راعى الكنيسة 
 
ق. يوسف سمير          1:56 إلى 2:05
 
فقرة صلاة                 2:05 إلى 2:10
 
المايسترو ناير ناجى   2:10 إلى 2:19
 
 كلمة دكتور قس أندرية زكى
 
رئيس الطائفة الإنجيلية.*    2:20 إلى 2:50

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

عيد القيامه

كنيسه مصر الجديده

الطائفة الإنجيلية

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