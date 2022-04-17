اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط

الأحد، 17 أبريل 2022 01:33 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط
كتب ـ محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، بحضور شعبي إنجيلي كبير من محافظة أسيوط، ومشاركة راعي الكنيسة، القس رفيق ثايت. 
 
وقال الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمة الاحتفال: "ونحن نتذكر هذه الأيام دخول المسيح الانتصاري لأورشليم، نتذكر أن اختيارات المسيح لم تكن دنيوية، بل روحية بامتياز؛ لأنه توجه لدخول الهيكل وتطهير الهيكل، ولم يتوجه إلى قصر المستعمر الروماني، كما أن كل جماعة حول المسيح كان لها توقع، كالكتبة والفريسيين، الذين كانوا حافظين للشريعة ولكنهم تطوروا بشكل سلبي إلى الاهتمام بالمظهر  على حساب الجوهر، ولكن المسيح كان لديه رؤية واضحة". 
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "العقيدة والسلوك وجهان لعملة واحدة، والتمسك بالكلمة المكتوبة ضرورة ملحة، والتجديد في فهم الكلمة ضرورة مهمة أيضًا؛ نصلي في هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر، والمصريين وسلام العالم".
 
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الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط
رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط
 

الكنيسه الانجيليه

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اندريه زكى

اسيوط

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