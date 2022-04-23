مياه أسيوط تتابع أعمال إحلال وتجديد محطة صرف صحى عرب المدابغ

كتب أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا مع ممثلي شركة ترسانة الإسكندرية القائمة بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 624 مليون جنيه، فى إطار الاجتماعات التنسيقية لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال.

وقال المهندس هشام درة رئيس مياه أسيوط والوادى الجديد، إن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ تستهدف رفع الطاقة التصميمية من طاقة 70 ألف م3/يوم إلي 105 ألف م3/يوم لتناسب التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد، بجانب تغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية.

وأوضح أن الأعمال تشمل احلال وتجديد لكافة مكونات المحطة والتي تضم عدد(6) أحواض ابتدائية ، و( 8 ) أحواض نهائية، وفلتر قرصي، وفلتر آخر رملي، وعنبر كبس حمأة، وعدد (2) حوض مزج كلور، وعدد(1) حوض هضم الحمأة، فضلاً عن أحواض التهوية، وعدد (2) مصدر للتيار الكهربي، للوصول بها إلى الحالة المثالية، وتحسين السيب النهائي والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، والتخلص الآمن من الحمأة المنتجة والاستفادة منها وإعادة استخدامها فى انتاج الكهرباء بشكل آمن صحيا وبيئيا بالشكل الذى يضمن استدامة المشاريع.