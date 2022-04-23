اليوم السابع
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مصرع طفلة بسبب كسر في الجمجمة بالشرقية والأمن يكثف جهوده لكشف الواقعة

السبت، 23 أبريل 2022 11:51 ص
مصرع طفلة بسبب كسر في الجمجمة بالشرقية والأمن يكثف جهوده لكشف الواقعة جثه - صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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استقبل مستشفى أبو كبير المركزى بمحافظة الشرقية، اليوم، جثة طفلة عمرها 6 سنوات، متوفية إثر كسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، ورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول" مى أ " 6 سنوات مقيمة دائرة  مركز أبوكبير جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وسحجات بالجسم،  ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.
 
ويجرى ضباط البحث الجنائي التحريات لكشف ملابسات الحادث،تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2465 إدارى مركز شرطة أبوكبير.
 
 
 
 

 


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