مصرع طفلة بسبب كسر في الجمجمة بالشرقية والأمن يكثف جهوده لكشف الواقعة

استقبل مستشفى أبو كبير المركزى بمحافظة الشرقية، اليوم، جثة طفلة عمرها 6 سنوات، متوفية إثر كسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، ورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول" مى أ " 6 سنوات مقيمة دائرة مركز أبوكبير جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وسحجات بالجسم، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.