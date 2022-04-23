اليوم السابع
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مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمزرعة دواجن فى الوادى الجديد

السبت، 23 أبريل 2022 08:50 م
مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمزرعة دواجن فى الوادى الجديد اسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقي شاب مصرعه، صعقًا بالتيار الكهربي، اليوم السبت، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي ، وتبين وفاة صلاح أحمد فتحى، 21 سنه، مقيم بحى القلقان بالخارجة ، وذلك أثناء عمله فى مزرعة دواجن بالشركه 8 ، إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق بالتيار الكهربي.

جرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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