اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصدر إيرانى ينفى إصابة قائد لواء فى الحرس الثورى

السبت، 23 أبريل 2022 07:00 ص
مصدر إيرانى ينفى إصابة قائد لواء فى الحرس الثورى الحرس الثورى
وكالات

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نفى مصدر مطلع في مقر "قدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إصابة العميد حسين الماسي قائد لواء "سلمان" في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

وقال المصدر، إن "قائد اللواء 110 في أتم صحة وعافية".

وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية، نقلا عن شاهد عيان، أنه "إثر اطلاق النار فجر السبت، من قبل شخص أو أشخاص مجهولين نحو سيارة العميد الماسي في زاهدان، لقي حارسه الخاص محمود آبسالان مصرعه".

وحسب المعلومات الواردة فإن "محمود آبسالان هو نجل العميد برويز آبسالان نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان".

وأشارت المصادر إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على الضالعين في هذا العمل".


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فيلق سلمان

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