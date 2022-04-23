مركز بحوث الفلزات ينظم دورات تدريبية لمهندسى الشركات فى السبائك والمعادن

كتب ـ محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم دورات تدريبية فى إطار جهود التعاون بين المركز ووزارة الإنتاج الحربي؛ لرفع كفاءة وزيادة قدرات مهندسي الشركات الصناعية فى مصر.

وأوضح التقرير، قيام مركز التدريب لتنمية الموارد البشرية التابع لمركز بحوث و تطوير الفلزات بتنظيم دورة تدريبية بعنوان "تصميم اسطمبات طرق على الساخن والكبس والسحب لسبائك النحاس والألومنيوم"، وأخرى بعنوان "المعالجات الحرارية للمعادن والسبائك غير الحديدية"، وذلك خلال الفترة من 27 فبراير إلى 10 مارس من العام الجاري، وعلى مدار أسبوعين؛ بهدف إكساب المهندسين المشاركين بالبرنامج التدريبى المهارات، والأساسيات العلمية، والخبرة العملية فى مجال الدورة.

وتطرق البرنامج التدريبي "تصميم اسطمبات طرق على الساخن والكبس والسحب لسبائك النحاس والألومنيوم" لعمليات التشكيل الميكانيكي للسبائك على البارد والساخن نوعيات صلب اسطمبات الطرق، والأسس العلمية لعمليات الطرق المُختلفة وأنواعها، والتحليل الرقمي، وحساب قوى الطرق، وتأثير عمليات الطرق على البنية الميكروسكوبية، والإجهادات الداخلية، كما تطرق البرنامج التدريبي لدراسة العيوب الناجمة عن عمليات الطرق، والأسس العلمية لعمليات البثق المُختلفة، ونوعياته، وتأثيره على البنية الميكروسكوبية، والإجهادات الداخلية، وأسس تصميم اسطمبات البثق المختلفة، وذلك بإشراف د. إيمان الشناوى رئيس قسم التشكيل اللدن.

وتناول البرنامج التدريبى "المعالجات الحرارية للمعادن والسبائك غير الحديدية" أنواع السبائك غير الحديدية وتاريخ تصنيعها، والهيكل البللورى للسبائك، والبنية المجهرية، والروابط وعيوب المواد، ومخططات الاتزان الحراري، وعرض البرنامج للمتدربين مُقدمة عن أنواع المعالجات الحرارية وعيوبها، والعوامل المؤثرة عليها، وكذلك أنواع وخواص سبائك الألومنيوم، والماغنسيوم، والنحاس، وتطبيقاتهم واستخداماتهم، والمعالجات الحرارية للسبائك الغير حديدية والأفران المستخدمة، والمعالجات الحرارية الميكانيكية لأنواع السبائك المختلفة.

قام بتصميم البرنامج التدريبى د. ناجى عبدالعظيم رئيس قسم السبائك غير الحديدية، وقام بالإشراف على الدورة د. الزهراء محمد البرادعى الأستاذ بقسم السبائك غير الحديدية.

كما نظم المركز دورة تدريبية بعنوان "المعاملات السطحية للحماية من التآكل، بمشاركة معهد تكنولوجيا الفلزات، وذلك خلال الفترة من 13_24 مارس.

واستهدف البرنامج التدريبى إعداد كوادر هندسية مدربة، وإكساب المتدربين الأساسيات العملية فى مجال طرق الطلاء المختلفة وحماية الأسطح من التآكل.

وقام بتصميم البرنامج التدريبى والإشراف عليه د. مأمون عبد الحميد رئيس قسم معالجة وحماية السطوح بالمركز.

جدير بالذكر، أن مركز التدريب لتنمية الموارد البشرية هو أحد المراكز المُتخصصة على المستوى القومي فى المجال الإداري والفني، ومُعتمد بمركز بحوث وتطوير الفلزات.