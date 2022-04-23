اليوم السابع
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و9 مايو للثانية..

مد أجل استلام المشروعات الانتخابية لنقابات العمال لـ24 أبريل للمرحلة الأولى

السبت، 23 أبريل 2022 11:04 ص
مد أجل استلام المشروعات الانتخابية لنقابات العمال لـ24 أبريل للمرحلة الأولى محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، مد أجل استلام تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية للتصنيفات النقابية لـ 15 في المرحلة الأولي إلي 24 أبريل الجاري، والتصنيفات النقابية لـ 14 في المرحلة الثانية إلى تاريخ 9 مايو 2022، علي أن يسري ذلك علي ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018، تيسيرا علي المنظمات النقابية العمالية في اتاحة الوقت الكافي لتقديم مشروعاتهم الانتخابية.

ويلزم القرار المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك  في الموعد المذكور.
 
كما يلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابي متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلى بيان بعدد صناديق الاقتراع  والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع) وعناوينها، فضلا عن بيان النظام  الانتخابي وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع / منطقة  / قطاع، وكشوف بأسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.
 
كما يقدم كشوفا بأسماء الناخبين بكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسلة، وترشيح اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية  المشرفة على الانتخاب في كل مقر انتخابي، على أن يكونوا من غير المرشحين. 
 
ونص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمه وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق وتسلم المودع صورة طبق الأصل  منه.

القوى العاملة

النقابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية

تسليم مشروعات النقابات العمالية

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