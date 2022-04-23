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محافظ كفر الشيخ يهنئ طلاب الفكرية لحصولهم على المراكز الأولى بالجمهورية..صور

السبت، 23 أبريل 2022 01:13 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ طلاب الفكرية لحصولهم على المراكز الأولى بالجمهورية..صور وكيل تعليم كفر الشيخ مع الطلاب بعد تكريمهم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ذوى الهمم من طلاب وطالبات المدرسة الفكرية والدمج، لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مثنيا على المشرفين والعاملين بالتربية الخاصة. 

وكرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، طلاب وطالبات المدرسة الفكرية والدمج الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مسابقة العروض المسرحية والرسم، بحضور رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وهم: منة أحمد سعيد، ويحيى ياسر، كما كرم مى على محمد، معلم خبير تربية فنية بمدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ، وصلاح الملاح مسئول الدمج بالمديرية .

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ طلاب المدرسة الفكرية الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مارثون الجرى وركوب الدراجات وإحرازهم كأس البطولة التى أقيمت فى المدينة الشبابية بورسعيد وهم سعد عطاالله عبد الدايم، ويحيى ياسر، وأحمد عصام عبد الحميد، ومضان إبراهيم، معلم خبير تربية رياضية منسق النشاط بالبطولة، و مجدى سادات مدير مدرسة التربية الفكرية بالزعفران، وأسامة شعبان مدير مدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ.

على جانب آخر كرم وكيل الوزارة العاملات بالمدرسة لتميزهن فى أداء دورهن فى المطبخ وتقديم أفضل ما لديهن لطلاب الفكرية ومنهم سماح عبدالوهاب، وأم هاشم شعبان، ومشرفة التغذية نادية عبدالعزيز، وكرم سامح الجداوي، خبير التربية الرياضية بمدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ، لجهوده وعمله التطوعى وإيمانه برسالته التربوية،ولكونه نموذجا مشرفا.

وأكد وكيل الوزارة،انه يوجه اهتماما كبيرا بالتربية الخاصة بشكل عام وإيمانه بقدراتهم الخاصة التى تحوى بداخلها أسمى درجات الإبداع والتميز.

 

تكريم طلاب ذو الهمم (1)
تكريم طلاب ذو الهمم 

تكريم طلاب ذو الهمم (2)

تكريم طلاب ذو الهمم

تكريم طلاب ذو الهمم (3)

تكريم طلاب ذو الهمم 

تكريم طلاب ذو الهمم (4)

تكريم طلاب ذو الهمم 

تكريم معلمى الفكرية (1)

تكريم معلمى الفكرية 

تكريم معلمى الفكرية (2)

تكريم معلمى الفكرية 

تكريم معلمى الفكرية (3)

تكريم معلمى الفكرية 

تكريم معلمى الفكرية (4)

تكريم معلمى الفكرية 

وكيل تعليم كفر الشيخ مع الطلاب

وكيل تعليم كفر الشيخ مع الطلاب بعد تكريمهم

 

 


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ذوى الهمم

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وزارة التربية والتعليم

تكريم طلاب ذوى الهمم

وكيل تعليم كفر الشيخ

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