محافظ قنا: واجبنا إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة

قنا - صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عدد من المواطنين بمكتبه، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

استمع محافظ قنا، لشكوى كل مواطن على حده، ووعدهم ببحث الشكوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون وبما يحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

